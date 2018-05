Det opplyste påtalemyndigheten i New York i natt.



Weinstein ble sist fredag siktet for å ha voldtatt en kvinne i New York i 2013, og for seksuelle overgrep mot en annen kvinne i byen i 2004. Etter forkynnelsen om tiltale i natt, oppfordret statsadvokaten andre mulige ofre om også å melde seg.