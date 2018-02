Dermed er Astrid Uhrenholdt Jacobsen vraket til den distansen.



Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen er de øvrige tre som skal gå for Norge.



Alle går for gull - men for Marit Bjørgen er det enda et element; vinner hun, tangerer hun Ole Einar Bjørndalens rekord med åtte vinter-OL-gull.