Det sier fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf.



Listhaug mener seg utsatt for en heksejakt den sisten tiden, og at hensikten til Jonas Gahr Støre har vært å kneble ytringsfriheten.



– Dette har ingenting med ytringsfriheten å gjøre, sier Kierulf.