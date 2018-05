Fotballegenden Zinédine Zidane trekker seg som manager for Real Madrid.

Det kunngjorde franskmannen helt overraskende på en pressekonferanse for kort tid siden.



Zinedine sier han ikke lenger ønsker å trene det spanske storlaget.



Siden han tok over jobben i 2016 har han ført laget til én ligatittel, et cupmesterskap og tre av tre mulige Champions League-titler.