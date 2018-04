Nyt finværet mens du kan – snart er det over

SOL, SOL, SOL: Store deler av Norge har badet i sol de siste dagene. Men veldig snart er det over. Foto: Shutterstock



Ifølge primstavtradisjonen blir været resten av sommeren likt slik det var 14. april.

Og da er det mange som har en veldig god sommer i vente, for årets første sommerdag kunne by på temperaturer som var svært etterlengtet etter en unormalt lang, kald og snørik vinter.

Hordaland ble temperaturvinner Norges varmeste sted lørdag ble Etne i Hordaland, der det ble målt hele 21,5 grader.

Og det var nettopp Hordaland og Rogaland som toppet temperaturlistene. Varmest i Rogaland var Vats i Vindafjord med 19,7 grader, skriver NRK.

Store deler av landet badet i sol i går, men lykken er kortvarig, skal vi tro statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

– Tradisjonen sier at slik været var på årets første sommerdag, slik skal det bli resten av sommeren. Var det sol og stille vær 14. april, så blir det en fin sommer. Hvis det regnet og var vind, så ble det uværssommer. Jeg skulle gjerne ønske vi kunne love en fin sommer, men det er ikke helt sånn vi opererer med varslene nå, sier hun til P4.

I dag er det 14. april, og i følge primstaven årets første sommerdag.?? Det heter at «slik været er denne dagen blir det hele sommeren". I så fall blir det en fin sommer mange steder i #Norge?? pic.twitter.com/yavIlpzK0R — Meteorologene (@Meteorologene) April 14, 2018

– Nyt mens du kan Statsmeteorologen kan heller ikke by på sikrere tegn enn gammel overtro om at det skal bli en god sommer.

– Det er litt for tidlig å si. Vi har noen ukesvarsler som går en stund fremover, men det er ikke så altfor mye man kan se utifra det.

Derfor ber hun folk om å smøre seg med tålmodighet før fasiten for årets sommer er klar, og oppfordrer alle om å nyte dagen i dag.

– Søndag er nok siste dagen landet sett under ett har såpass høye temperaturer. Allerede fra mandag blir det en omlegging i værsituasjonen med nedbør inn mot Vestlandet, og etterhvert også nedbør inn mot Nord-Norge. Da blir det litt andre forhold, så det gjelder å nyte dagen i dag, sier hun og avslutter:

– Men vi er vel vant med det her til lands, at man må nyte finværet mens det er her.