På piggdekk i Sør-Norge? Snart må du skifte!

- Første mandag etter påske er det forbudt å kjøre med piggdekk eller kjetting, unntatt de tre nordligste fylkene, opplyser Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonssjef i NAF.



Men det er fortsatt viktig å passe på at bilen er riktig skodd for forholdene. Værtypen avgjør om du skal skifte nå.



- Snør det i juli har du lov til å kjøre med piggdekk, for å si det sånn.



Under halvparten gjør jobben selv

Bare 46 prosent av de som disponerer en bil gjør jobben selv – 65 prosent av mennene og 25 av kvinnene, viser en undersøkelse YouGov har gjort for Biltema.



- Vi setter pris på at folk gjør dette selv for å trene på det til en eventuell punktering. Punktering ligger på tredjeplass på assistansestatistikken, sier Engebretsen.



Instruksjonsboka til bilen er et godt sted å starte. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus. Trekk til håndbremsen. Ha en god jekk, plasser den riktig, se instruksjonsbok. Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, kan føre til alvorlig klemskader. Løsne hjulmuttere/bolter før bilen jekkes opp. Kontroller mønsterdybde. Plassere hjulene riktig i henhold til rulleretning. Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning. Når du skal trekke til hjulbolter/muttere skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil (ligger ofte mellom 90-120 nm.). Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav. Sjekk lufttrykket. Etter noe tids kjøring bør du sjekke om hjulmutteren/bolter sitter.

Og om du først får mot til å gjøre jobben selv, er bilens instruksjonsbok det beste stedet å starte. Der står det hvor du skal sette jekken og utføre selve dekkskiftet.Prioritet nummer to er å sjekke alderen på dekket og mønsterdybden. Loven sier du må ha minst 1,6 mm dybde på sommerdekk. NAF anbefaler minimum 3 mm med tanke på vanndammer og faren for vannplaning.