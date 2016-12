Pantelånerne-Chumlee hadde narkotika og våpen hjemme

Chumlee, eller Austin Lee Russel som er hans ekte navn, har blitt TV-kjendis gjennom serien «Pantelånerne i Las Vegas». Men onsdag ettermiddag skulle han kanskje ønske at ingen visste hvem han var.







Politiet troppet opp utenfor døra og ransaket huset til Chumlee, i følge TMZ etterforsket de et påstått seksuellt overgrep. De fant både marihuana, metamfetamin og våpen, og tok derfor med seg TV-stjerna til kasjotten.





Kompisene støtter Chumlee

Avisen Las Vegas Sun melder at Chumlee ble satt i Clark County Detention Center og at hans kausjon er satt til 62 000 dollar. Til avisen sier Rick Harrison, også kjent fra TV-serien, at de er der for Chumlee.

– Vi har ingen detaljer ennå, men vi er her for å hjelpe Chumlee som best vi kan, fortalte han.