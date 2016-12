Politiet vinket inn billistene som sinket trafikken

Bilistene som kjørte under fartsgrensen på vei hjem fra ferie på E39 søndag fikk seg en overraskelse da politiet dukket opp.

- Vi har stoppet noen som tydelig sinker trafikken. Vi har snakket med de og minnet de på at de må slippe andre biler forbi, sier Einar Vereide UP i Sogn og Fjordane til NRK.





KØ: Det var lang kø en rekke steder som følge av påskehjemfarten søndag og mandag. Foto: NTB scanpix

Riktignok fikk ingen bot for forholdet, men politiet forklarer at de følger med på de som kjører for sakte.

- Når farten går ned mot 60 i 80-sona begynner folk å irritere seg, sier Vereide.