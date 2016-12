Politiets advarsel ved veipirater: Dette bør du gjøre

Svensk politi har nå sett seg nødt til å legge ut en advarsel på sine Facebook-sider om farene som kan oppstå hvis du stopper når «mistenkelige personer» vinker deg inn.









- Ikke stopp!

De skriver ingenting om hvordan man kan avsløre at personene er mistenkelige, men ber deg om ikke å stoppe hvis du er usikker. I stedet bør du ringe politiet, oppfordres det.





«Vi har sett at stadig flere kriminelle, som veipirater, lurer til seg kontanter eller bensin ved hjelp av falsk gull langs veiene. Det ser kanskje ut som at det er noe i veien med bilen, men det er et skittent knep for å få dere til å stoppe», skriver politiet.









Ett tråkigt vårteckenVi har sett att allt fler kriminella personer, som vägpirater, lurar till sig kontanter eller... Posted by Polisen on 15. mars 2016





Har truet til seg penger

Ifølge Sol , som først omtalte saken i Norge, har det vært tilfeller hvor personer har truet til seg penger eller nappet smykker av bilister.





Også norsk politi har gjentatte ganger advart mot fenomenet. I likhet med sine svenske kolleger, sier norsk politi at det anbefales å ringe politiet hvis man ser mistenkelige personer langs veien.





Like sikkert som at snøen smelter, er det at såkalte veipirater dukker opp langs veiene i Norden.