Potteplante skapte hodebry for Agder-politiet

I kveld har det vært så stille at det må twitres om en stjålet potteplante i fra en bakgård i Kristansand sentrum — Agder politi OPS (@AgderOPS) March 14, 2016

Tweeten ble godt tatt i mot av de i underkant 20 000 følgerne. Et par minutter senere fikk politiet los på tyven og dermed ble saken raskt oppklart.

@AgderOPS politiet fikk los på pottetyven og fanget henne i en bakgård. Det kan nevnes at planten var av plastikk — Agder politi OPS (@AgderOPS) March 14, 2016

Brukeren ValderViking ønsket noe mer informasjon om potteplanten.

@AgderOPS Hva slags kopi dreier det seg om? Petunia? Solsikker? Litt mer konkret info er viktig her, gutta — Valderhaug (@ValderViking) March 14, 2016

Forhåpentligvis er potteplanten nå tilbake hos eieren.

@AgderOPS mistenkte er uten fast bopel og har vel da ikke noe sted å pynte opp? — Agder politi OPS (@AgderOPS) March 14, 2016





Ikke første gang

I fjor ga politiet i Oslo ut humorboken "Se opp for rullestol i motgående kjøreretning". Den besto av de 340 morsomste Twitter-meldingene fra Operasjonssentralen ved Politihuset i Oslo.





Andre land lar seg også sjarmere, og boken har blitt solgt til Tyskland.

Natt til tirsdag var så rolig for politet at et potteplante-mysterie ble en av nattens oppgaver, skal vi tro Agder-politiets egen twitterkonto.