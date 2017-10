Prest tatt for kjøring i pillerus

Natt til 8. oktober ble det meldt inn til politiet om en bil som kjørte vinglete på en fylkesvei i Nord-Trønderlag. Politiet rykket ut til meldingen og stoppet bilen søndag kveld, der presten satt bak rattet.





I en delprøve ble det påvist virkestoffer fra en rekke smertestillende, angstdempende og morfinholdige tabletter.





Funksjonsleder for straffesaker i Trønderlag politidistrikt bekrefter overfor avisen at en person ble stoppet og mistenkt for ruskjøring, men utover dette vil han ikke kommentere saken.

På grunn av prestens oppførsel og politiets mistanke om kjøring i påvirket tilstand, ble presten tatt med til legevakt for utvidet blodprøve, har Trønder-Avisa rapportert om.