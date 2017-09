– Kunne kysset en sel hvis den ikke har spist fisk

Frokostgjesten presenteres av

Valgkampen er i gang og politikerne stiller opp på litt av hvert for å vise sin litt mindre alvorlige side.

Som da Erna Solberg besøkte Akvariet i Bergen og kysset en sel. Førstekandidat på stortingslisten for SV i Oppland, Hans Olav Lahlum, kunne ikke tenke seg å gjøre det samme.

– Jeg har noen allergier som begrenser hva jeg skal ha kontakt med. Sel skal egentlig gå fint, men hvis selen har spist en fisk så kan det være farlig. Og det er jo en viss fare for at den har spist fisk, humrer Lahlum.





Ikke viktigst å bli stortingspolitiker



Han mener at valget er for viktig til at det skal handle om hvor stor sjansen er for at han havner på Stortinget. Det skal handle om hvilken retning man ønsker at samfunnsutviklingen skal gå i Norge, synes Lahlum.

– Om SV gjør et bra valg og det blir flertall for en rødgrønn regjerning som ønsker å føre politikken i en annen retning enn den nåværende, så kommer jeg til å være fornøyd. Selv om det skulle vise seg at jeg ikke kommer inn på Stortinget, sier Lahlum.

Var i dårlig form

I mandagens utgave av P4s Radiofrokost var Hans Olav Lahlum gjest og hans anbefaling til mennesker i hans egen generasjon er å holde seg i form.

– Da jeg var i tjueårene, trodde jeg at jeg var i god form. Jeg røyka ikke, var ikke overvektig og spiste ikke veldig usunn mat. Men jeg trente for lite og var i dårligere form enn jeg trodde, forteller Lahlum.

Et rikere liv med trening

Han opplevde at kampen mot alderdommen begynte da han ble 35 år, derfor bestemte han seg for å trene regelmessig. Nå har han en tredemølle som han løper på hver dag når han er hjemme.

– Jeg føler meg yngre i dag enn da jeg var 25 år, fordi jeg har det bedre. Jeg har større fremtidsoptimisme og et rikere liv, forteller 43-åringen.

LES OGSÅ: Treningsekspert: – De fleste kropper er usedvanlig vanlige