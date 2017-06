Treningsekspert: – De fleste kropper er usedvanlig vanlige

Yngvar Amundsen drypper av svette idet han dukker opp i P4s Radiofrokost. Han har sprunget fem kilometer på 20 minutter for å rekke fram.

– Jeg bruker å gi meg selv dårlig tid slik at jeg må løpe fortere, sier Andersen med en kaffekopp i ene handa og et vannglass i den andre.

Treningseksperten er kjent for og si «Berre gjer da!», men er det så lett?

Sommerkroppen

Årstiden hvor kropper skal soles og kjøles ned med mindre klær står på trappene. Noen liker denne bieffekten av sommere, andre ikke.

Hvert år kommer denne tiden brått på noen, og mange kvier seg for å vise fram kroppen sin.

– De norske kroppene som går rundt hele året uten å få sol på kroppen bør «flashes», sier Andersen til P4.

Treningsguruen som også er forfatter og coach mener at det er for mange unnskyldninger ute og går. Han sier at tendensen er at med det samme noen møter utfordring med treningen, så går den i grus og det blir bare med praten.

– Vi som er voksne bør ta oss selv i nakken og unngå å tenke at det er så forbasket vanskelig.

– De fleste kropper usedvanlig vanlige.

Selv om det kan være vanskelig, oppmuntrer Andersen at å komme i bedre form bør være en mulig oppgave for mennesker med kropper som virker.

– Det kunne vært annerledes; de kunne vært uvirksomme og da er det et annet spørsmål, sier Andersen.

Andersen erfarer i arbeidet sitt med folk på 60+ at man blir mer avslappet til egen kropp jo eldre man blir. Dette er i tråd med en amerikans undersøkelse gjort på området tidligere, som viser at folk er mest fornøyd når man har passert 70 år.

– Det er noe å glede seg til!

Det viktigste av alt

Ny trender og konsepter i treningsverdenen dukker stadig opp. Disse skiltes med navn som i mange tilfeller kan være vanskelig å skjønne hva innebærer. Eksempler er CrossFit og HIIT.

– Bak mange forskjellige navn skjuler det seg mye av det samme, sier Andersen.

Yngvar mener at det er lurt å reflektere over at selv om det finnes utrolig mange forskjellige treningskonsepter med hvert sitt stilige navn, så er det mange av dem som gir helt lik effekt.





Ifølge Andersen er det viktigste å trene variert, og ikke for mange harde treningsøkter på rad.





For de som aldri har trent før har treningseksperten klare råd:





– Steg 1: Gå tur!





– Steg 2: Sprit opp turen ved å gå fortere, og deretter kan du suse videre!





