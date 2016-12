Møt Diamanten Dollar! Han er en mops.

Nydelige, lille Diamanten Dollar er en 7 år gammel mops som bor på Stord. Eier Lina forteller at navnevalget var påvirket av at at kennelen gjerne ville at valpene fra kullet skulle hete noe på "D".



- Dollar var et passende navn - han var nemlig ganske dyr, ler Lina. "Diamanten" var kull-navnet valgt av kennelen, så da ble det Diamanten Dollar!



Hva heter dyret ditt? Del gjerne med bilde i kommentarfeltet på facebook. Skriv gjerne hva slags dyr/rase det er snakk om:)



Her er et lite utvalg herlige bilder av herlige kjæledyr med morsomme navn vi fikk inn fra lytterne i P4s radiofrokost i dag tidlig:

Hei! Dette er Busa! (Noja's Babette the Featherduster) Foto: Privat

Si hei til Nils og Ola:) Foto: Privat

Sheriff, 12 år gammel, koser seg på verandaen. Foto: Privat

Hetti von Rosenknopp - for ei dame! Foto: Privat

Dette er Vanilje! Foto: Privat

Dette er morfar. Da Ingrid (4 år) skulle bestemme navn på katten sin falt valget på morfar:) Foto: Privat

Dette er Blomst! Foto: Privat

Hva skjera . Til daglig kalt Skjera (sort og hvit) fordi han er så nyskjerrig. Tarzan ligger ved siden av - en skikkelig grøftemix. Foto: Privat

Daisy øverst og Wenche nederst. Chihuahuaer begge to. Foto: Privat

Dette er Godmorran Gudolf! Foto: Privat