Deilig fransk eplekake

Eplekaken over alle eplekaker, i hvert fall om du er i Frankrike.

Det er vanskelig å lage noe enklere, som også er så godt, ifølge Christer.

Bunn:

- 100 gram sukker

- 1 vispet egg

- 120-150 g hvetemel

- En klype salt

Fyll:

- 3 epler, helst norske

- 70 gram smør

- 1.5 dl sukker

- 0.5 ts vaniljesukker

Slik gjør du:

1: Start med bunnen, og bland sammen sukker og smør (bruk gjerne en foodprosessor). Tilsett egget, så melet litt etter litt.

Når du har en fin og fast deig. Sett den i kjøleskapet i ca 30 minutter.

3: Del eplene opp i båter.

4: Smelt smør og sukker til lys karamell, tilsett eplene og stek i ca 10 minutter på svak varme. Hvis pannen er for liten, må det gjøres i to omganger.

5: Hell eplene over i en smurt form.

6: Kjevle ut deigen, og legg den som et lokk over formen. Prikk med en gaffel i lokket slik at det slippes ut litt luft under steking.

7: Kaken er ferdig når deigen har fått en fin, brun farge etter ca 10 minutter.

Server med pisket rømme som er tilsatt vaniljesukker, eller som vi gjorde i Nytelsfredag: Gomme.

2: Sett ovnen på 215 grader.God helg!Hilsen Christer