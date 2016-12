Søndag 20 mars markeres FNs internasjonale gledesdag. Vi markerer den ved å peke på fem ting som gjør deg lykkelig og håper du får en dag med mye glede!



1. Kom deg ut

Gå gjerne en tur og få luftet tankene dine, plukk blomster eller sitt på brygga og nyt deilig vær. Dette kan dessuten bedre hukommelsen viser en undersøkelse.



2. Trening

Kroppen har det godt når den blir brukt, ikke bare blir du sunn, trening kan også være med på å gjøre deg lykkelig.



3. Søvn

Å få nok søvn er viktig for helsen, det hjelper også på lykkefølelsen. Det er deilig å føle seg uthvilt og frisk, ta deg gjerne en liten høneblund i ettermiddag.



4. Å planlegge ferie

Man trenger ikke nødvendigvis å dra på ferie, men å planlegge en ferie kan gjøre deg lykkelig. En nederlands studie viser at vi blir glade av å planlegge ferie, det handler om å skape positive forventinger.



5. Være sammen med de du er glad i

Det folk ofte angrer på når de har blitt eldre er at de ikke har tilbrakt nok tid med venner og familie. Å være sosial er viktig for vår lykkefølelse. På denne lykkedagen i påsken passer det fint å tilbringe kvalitetstid med noen du er glad i.



