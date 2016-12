Fire år etter: Nå hylles hun!

Det var i 2012 hun tok bestemte seg, en 82 år gammel menighetskvinne i byen Borja i Spania. Cecilia Giménez fant frem maleskrinet sitt og fikset litt på det gamle bildet av Jesus, som hang i kirken hun tilhørte.



Trengte restaurering

Bildet - eller fresken - heter Ecce Homo og ble malt av den spanske kunstneren Elias Garcia Martinez tidlig på1900-tallet.



Fresken som viste Jesus med tornekrone, trengte asolutt restaurering. Resultatet hadde muligens blitt bedre hvis jobben hadde vært satt bort til en profesjonell, men den eldre kvinnen gjøv velmenende løs på oppgaven.



Turistattraksjon

Da den fatale "restaureringen" var et faktum, ble det vurdert å prøve å restaurere kunstverket tilbake til sin opprinnelige stand. Den enorme interessen det "nyrestaurerte" bildet fikk, gjorde at kirken valgte å beholde det.

Det var lurt! Bildet har blitt en stor turistattraksjon i den lille byen.



Har blitt rik

Cecilia Giménez var selvsagt var svært lei seg etter at innsatsen hennes ble kjent og resultatet latterliggjort. Men nå er hun glad igjen! Hun får halvparten av inngangspengene folk betaler for å se "kunstverket" og av salget av postkort, t-skjorter, bærenett og vinflasker med det herlige motivet. Den nå 86-år gamle Cecilia har blitt rik!



Hylles i opera

Det siste nye fra Borja er at det i går kveld ble fremført en opera der. Basert på det fantastiske "restaurerings-prosjektet". Operaen hyller den gamle enkens velmente innsats og den fantastiske effekten det har hatt for byen. Den blomstrer nemlig takket være sin nye turistattraksjon!