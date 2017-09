SE VIDEO: Petter og Vendela-sang fra Jon Niklas Rønning

Kjærlighetsferie Superparet har premiere på sin nye realityserie "Vendela + Petter" på TV 2 Livsstil i kveld. Sammen med Trond Hanssen har Rønning forfattet "Balladen om Petter og Vendela" som er en oppsummering av både kjendiskjærligheten og nordmenns nysgjerrighet for superparet:

"De møttes jo i en reality-serie, og alt har gått rimelig fort. Resultatet det blir at de gir av seg selv, kanskje mer enn de burde ha gjort

og nå skal de reise på kjærlighetsferie– og alle som vil kan bli med

for ti tusen spenn kan du se dem på nært hold – og det inkluderer buffet!" HØR: Jon Niklas Rønnings hyllest til de single

Petter og...



"De har forstått hva som fenger en nordmann - de vet det er lett å bli frelst

på ”Petter og Mari” og”Petter og Vendela” - og ”Petter og... hvem som helst” Hva synes du om Rønnings sang om Petter og Vendela. Diskuter i kommentarfeltet på Facebook.

Rønning og Hanssen skriver om det heftige møtet vi nordmenn fikk være vitne til etter "Farmen Kjendis". Komikerne er sikre på at dette blir en fulltreffer for TV 2 Livvsstil - som også får et lite vers i sangen: