Består monarkiet i Norge om 100 år?

Tidligere denne uken kom Hadia Tajik med en uttalelse om at hun ønsker at Norge skal bli en republikk, noe som har skapt debatt i mediene og samfunnet.



Kongeriket Norge

I Norge er det røtter helt tilbake til middelalderen med å ha monarker som ledere over landet.

Fra da Harald Hårfagre samlet Norge til et rike, har tradisjonen fortsatt videre med konger og dronninger som overhoder av landet, til Kong Harald V og Dronnning Sonja som sitter den dag i dag, med to generasjoner arvtakere klare til å holde tradisjonen gående videre.

Men kommer denne tradisjonen noen gang til å bli brutt?



I dagens uformelle SMS-undersøkelse i Midt i trafikken på P4 spurte vi folket om de tror monarkiet i Norge kommer til å bestå om 100 år.



Troa på blått blod

Av P4s lyttere svarte 64% at de har troa på at kongefamilien kommer til å holde fortet som overhodet i Norges land om 100 år. 36% av lytterne var mer skeptisk, og tror det vil være en annen styreform innen den tid.

Så om ting ikke endrer drastisk kan kongefamilen stå majestetisk å vinke fra slottsbalkongen også i fremtiden.