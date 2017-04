Burde russefeiringen fjernes?

Russefeiringene ser ut til å bli voldsommere for hvert år, og folk som klager på russen blir kanskje sintere for hvert år. Er det virkelig sånn at alle andre enn russen ønsker å fjerne denne tradisjonen?

Ikke overraskende

I dagens uformelle sms-undersøkelse i Midt i Trafikken spurte vi lytterne om de ville beholde eller fjerne russefeiringen. Resultatet er kanskje ikke veldig overraskende: 67% ønsker å fjerne russefeiringen, mens 33% vil beholde den.

Flertallet vil fjerne russefeiringen. Foto: NTB scanpix

Derfor vil vi fjerne russetiden:

– Dropp hele russe-tullet før eksamen er gjort!

– Fjern russetiden! Hilsen russ 2003. Var helt andre tider da, og russefeiringen startet natt til 1.mai, ikke tidlig i april.

Derfor vil vi beholde russetiden:

– Unner dem denne tiden av hele mitt hjerte! Fantastisk kul periode i livet, kort og hektisk. Hilsen egentlig sur og gretten gubbe på 56.

– Beholde den! Hva er vitsen med skole hvis man ikke kan feire at man er ferdig?

– De kan ikke ta bort en tradisjon.

– Vi sure gamle gubber var unge en gang. Og helt ærlig, å bli vekket en gang i mai må vi tåle. Heia russen!