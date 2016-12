Dette mener vi om Pokemon Go

Pokemon-manien vil ingen ende ta, daglig saumfarter folk hver krink og krok i landet på jakt etter nye pokemon til samlingen på for å kunne fange dem alle og krone seg med tittelen Pokemonmester.

Tidligere fant vi ut at gjennomsnittsalderen til de som spiller er 27 år og tremåneder, men hva synes egentlig folk om det nye spillet.

I dagens SMS-undersøkelse i Midt i Traifikken spurte vi om folk synes PokemonGo er gøy, teit eller ikke bryr seg/har noen formening (Pokehva?)

Interessen gjenspeiler nesten alder

Skal demokratiet få bestemme for hvor man skal plassere ting i bås så havner Pokemon Go denne gangen i kategorien som teit, med 43% av stemmene. Men det er 29% som finner det gøy, noe man lett kan se ved å se ut av vindu eller ved å taen tur ut.

Mens da 28% av oss ikke tar noe særlig stilling til det hele, og lar folk få holde på med det de vil.



Lyttere:

- nei, det er vel ikke teit. Tenker at det er fint for ungdommen at de kommer seg ut, ikke sitter inne med hver sin mobil. Men hver så snill å glem pokemon, når du kjører bil. Tenk sikkerhet når du er på pokemonjakt. Hilsen Hønemor

- Gøy. Kjempegøy.J har hengt meg på sønnen og samboeren. Men har vært no nesten ulykker pga biltrafikk og vi er så hekta. Mvh Elin

- teit, har bedre ting å gjøre om dagene. Prate med folk eksempelvis.

- pokehva? Kvinne 30-årene, som etter en bytur forrige lørdag ikke skjønte hva et stort antall folk drev med i Kirkegaten

- Poke hva? Munzee er tingen