Hva er best: Singellivet eller forhold?

VG har i dag en debatt om hva som irriterer single, med et kontinuerlig press fra andre i forhold om at man også selv må finne seg en kjæreste.



I dagens uformelle SMS-undersøkelse spurte vi P4s lyttere om de trives best som single eller sammen med noen i et forhold.

Av lytterne svarte 38% av mennene at de trives best utenfor forhold fri og singel, men noe betyr at 62% og godt over halvparten trives best i lag med en partner



Kvinne, singel og fri

Av lytterne svarte hele 66% av kvinnene at de trives best som single, noe som etterlater kun 34% av kvinnene som foretrekker å være i et forhold.



Får bare håpe ikke noen av de 66% kvinnene som trives i singellivet er sammen med noen av de 62% menn som liker seg i forhold.





Meldinger fra lytterne:



-Forklaringen må vel være at kvinner er mer egoistiske og at de har for høye tanker om livet i et forhold. Menn lever vel sjelden opp til kvinners krav?

-Sammen. Hadde nok blitt halshugd om min verdens beste kjæreste hadde sett om jeg hadde svart noe annet... Jeg elsker å være singel når jeg faktisk er singel, men elsker å være i det forholdet jeg er i nå og kunne ikke byttet han bort mot alt i verden :)Hanne. 21

- Singel! Var i et forhold sist mellom 2009 og 2013. Så klart litt kjipt i starten når det er slutt, men når man kommer over den tiden, så er det så sykt digg å være singel :D Elsker fritiden man har hver eneste dag og ingen forpliktelser! Både min PC, Xbox one og wii u er godt i bruk for å si det sånn ;) Hilsen Postmann

- det er trygt og godt å være sammen. Da er man to når det gjelder alt, feks hus, barn , økonomi og hverdagen. Og ikke minst dele gleder og sorger sammen. Feirer 26 år med mannen i mitt til høsten, PS ble sammen når jeg var 17