Det er fotografiets dag i dag!

Nordmann tar utrolig mange bilder! i 2015 tok vi i snitt 1365 bilder, og ca. halvparten av disse ble tatt med mobilen.



Vi er helt sikre på at du har en hel masse bilder i kamera/mobil fra i sommer! Del et av dine egne favorittbilder med oss i kommentarfeltet på Facebook. Det kan være et bilde som er vakkert, spesielt, nydelig, interessant eller humoristisk!



Fotografiets dag er i dag, og dagen markeres i disse dager av foto-interesserte over hele landet.



Vi sender en DAB-radio i posten til en av dere som deler et bilde. Skriv gjerne hvor i Norge/verden bildet er tatt, og hvis bildet ikke er helt selvforklarende er det hyggelig om du skriver hva som foregikk da bildet ble tatt!



DAB-vinner blir trukket og kontaktet i løpet av mandag 22. august.



Vi gleder oss til å se på herlige sommerbilder!