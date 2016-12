Vinn signert håndballdrakt!

I de to siste mesterskapene har Nederland vært Norges motstandere i henholdsvis VM-finalen for et år siden og bronsefinalen under OL i Rio. Begge kampene endte med klar norsk seier.



EM-finalen kan følge direkte på P4 og TV3 og avkast er kl.18.00 i kveld.

