Er det greit å droppe å bade i Norge?

Mange synes det er veldig kjekt å ligge på en strand eller nært et vann når det er sommer i Norge. Der kan man bade, grille og kose seg. Men er det nødvendig å bade, selv om du ligger på en strand i Norge om sommeren?



Dette spørsmålet har vi stilt våre lyttere, og svarene haglet inn.



En skriver «Bading i Norge er for isbjørn og sel. Bader ikke i vann under 25 grader».



Mens en annen skriver «Nei! Bader hver eneste dag på hytta, i dag også. Flaggheis 08.00, bad i sjøen 08.10».



Meningene kan derfor være delt. Men etter å ha gått igjennom alle svarene fra våre lyttere var resultatet kanskje noe overraskende.



– Bading er ikke nødvending

76 prosent mener at det er helt greit å ikke bade i Norge om sommeren. Det vil si at 24 prosent mener at du bør bade.



Vår uhøytidelige undersøkelse viser dermed at du kan nyte strandlivet her til lands med god samvittighet, selv om du ikke er noen badeløve.