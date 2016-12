Quizlag nektet adgang på pubquiz fordi de vant så ofte

UTESTENGT: Quizlaget ble utstengt fra pubquizen på grunn av at de vant for ofte. (Illustrasjonsfoto). Foto: Shutterstock

Laget «Storming Norman», som består av Nick Mepham (49), Graham Deaves (65) og Norman Hughan (82), har fått beskjed av sjefene på The Horn pub i St. Albans nord for London om at de ikke lenger får lov til å delta, skriver The Telegraph.





Trioen har deltatt på quizen siden mai i 2015 og har vunnet totalt 11 ganger. Men det var ikke før etter den 39. gangen de ble nektet adgang.





- Det har ikke vært noen klager til oss direkte for at vi vinner for mye og straffen vi fikk var ikke på grunn av at vi jukset, sier Mepham til avisen.





- Godt med en pause

Pub-sjef, Adrian Bell, sier de har merket misnøye blant de andre gjestene, og i tillegg har antall besøkende sunket etter at «Storming Norman» har vunnet så mye.





- Mange trodde de var profesjonelle quizspillere fordi de alltid fikk så mange poeng, sier han.





Laget har vunnet en rekke premier og har blitt omtalt som «Old boys» av bartenderne og de andre som deltar i quizen, som ofte er mye yngre enn trioen. På grunn av dette føler de seg også diskriminert på bakgrunn av alderen sin.





- Det var ikke meningen å fornærme de med de uttalesene. Jeg er 53 år og har blitt beskrevet som gammel før, sier pubeier Bell.