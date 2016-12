Rekordmange til Norway Cup

Etter 39 år med Frode Kyvåg som generalsekretær i Norway Cup tar Tony Isaksen over som sjef for fotballturneringen i år. Verdens største fotballturnering starter på Ekeberg denne helgen og den nye sjefen føler seg klar.



– Vi ser frem til en uke med masse sol, glade barn, is, pølser, masse vennskap og kjærlighet, sier Isaksen til P4.



LES OGSÅ: Dette er P4-lytternes favoritt-is



Rekordtall

Det har aldri vært så mange påmeldte lag noen gang til en barne- og ungdomsturnering. Med 2199 lag påmeldte setter Norway Cup i år en verdensrekord, forteller Isaksen. Det blir dermed 5999 fotballkamper med omtrent 500 dommere fra 22 ulike land.



LES OGSÅ: EMs beste fotballfrisyrer



Trikk og t-bane

Generalsekretæren venter at det vil bli utfordringer med trafikken rundt Ryenkrysset, og advarer om trafikkork rundt Ekebergsletta dersom man kjører bil.



– Hjertelig velkommen til sletta, her er det masse plass, men sørg for å bruke trikk og t-bane, der er det stor kapasitet, oppfordrer Isaksen.



LES OGSÅ: Advarer mot veikaos i Oslo



Har kontroll

Isaksen er fornøyd med planleggingen og tror alt kommer til å gå fint, han legger til at han har en god hvilepuls.



– Jeg har dessuten en sterk og herlig frivillighetsorganisasjon rund meg i tillegg til medarrangører som står på dag og natt, sier han.



Hør praten med Tony Isaksen øverst i saken





Det har aldri vært så mange påmeldte til Norway Cup. Foto: Shutterstock