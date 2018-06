Så lenge varer finværet i Sør-Norge

Mens folk i Nord-Norge har slitt med regn, gråvær og rundt 10 grader som maksimumstemperatur, er Sør-Norge nå igang med nok en godværsperiode – få uker etter at det ble satt en rekke varmerekorder

Det fine været denne gangen skyldes et solid høytrykk som er i ferd med å bevege seg nordøstover fra Storbritannia.





Et lite håp

Østlandet har allerede hatt et par dager med temperaturer rundt 25 grader, og nå ser det ut til at skyene trekker unna også på Vestlandet. Her blir temperaturene riktignok noe mer beskjedne, med rundt 20 grader som maksimum.





Også Midt-Norge får mye fint vær med lignende temperaturer de neste dagene, men går vi lenger nord, er det altså et markant værskille et sted over Nordland.





Det er blir derfor fortsatt mye regn og regnbyger over de nordligste fylkene de neste dagene. Meteorologene har et lite håp om at også folk i nord skal få befatning med høytrykket etter neste helg, men prognosene her er stadig usikre.





Juniværet i #Tromsø har ikke vært særlig sommerlig ??Til nå har det vært 165 prosent mer nedbør enn normalt. Vi ligger også godt an til å sette rekord for færrest timer med sol i løpet av måneden. pic.twitter.com/kR11mYo0ua — Meteorologene (@Meteorologene) 25. juni 2018





Men hvor lenge kan så folk i Sør-Norge belage seg på at finværet, som var perfekt timet til skoleferien, varer denne gangen?





Enn så lenge ser det svært så lovende ut, ifølge meteorologene.

– Det er vanskelig å si hvordan været blir neste uke, men mye tyder på at det blir bra godt ut i neste uke. Vi ser ikke en omlegging på Østlandet med det første. Derimot ser Vestlandet mer usikkert ut fra søndag av, med nye lavtrykk fra norske havet, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen, til TV 2.





Både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er det meldt temperaturer på opp mot 30 grader på Østlandet.









I dag blir det varmt #Østafjells! Over 25 grader mange steder, og gode muligheter for at det kan bli målt over 30 grader i dag ?? pic.twitter.com/beLChOmOyM — Meteorologene (@Meteorologene) 25. juni 2018









«Vi får en betydelig tørrere og noe mer solrik sommer enn normalt over Nord-Europa. Prognosene for juli og august peker på et ganske høytrykkspreget og sommerlig vær», heter det i det usedvanlig optimistiske sesongvarselet som ble publisert 12. juni. Er du ute etter gode utsikter også for resten av sommeren, kan du lene deg på sesongvarselet fra danske meteorologer , som peker på en varm juli og august.

Også svenske meteorologer har som «hovedscenario» for sommeren at lavtrykkene tar en nordligere bane enn vanlig – noe som skulle bety en fortsettelse av todelingen av været over Norge.





Det er fortsatt stor skogbrannfare #Østafjells. Det ventes ikke nedbør av betydning framover, så farevarselet gjelder minst ut uka. pic.twitter.com/bGf8Q9UuKF — Meteorologene (@Meteorologene) 25. juni 2018

Norge har vært brutalt delt på midten værmessig så langt denne sommeren.