Samferdselsministeren mistet lappen etter forbikjøring

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innrømmer at han ikke alltid har ligget på den riktige siden av loven når han har vært ute og kjørt bil. I studio hos P4 torsdag morgen avslørte han at han mistet lappen for noen år tilbake.

- Jeg var ute og kjørte på vestlandske hovedveier og lå bak en trailer i 60-sonen. Den holdt 30 km/t i oppoverbakker, nedoverbakker og i alle svinger. Etter ca 20 minutter kom det en slette, traileren blinket meg forbi, så jeg ga full gass. Det var helt trygt, men akkurat idet jeg kommer forbi lastebilen, ser jeg det står en bil parkert. Jeg husker tenkte at det var et rart sted å stå parkert, forklarer Ketil Solvik-Olsen i P4s Radiofrokost.

Det viste seg at det var trafikkontroll, og Solvik-Olsen måtte dermed gi fra seg lappen. Han fikk den imidlertid tilbake etter kort tid.



- Formildende omstendigheter gjorde at jeg fikk førerkortet raskt tilbake. De forstod situasjonen min, sier han.

Vokste opp med bil - Jeg har bodd og jobbet med bil stort sett hele livet på ulike måter, sier Solvik-Olsen.

Ministeren bodde faktisk på en bensinstasjon i barndommen fordi det nye huset familien skulle flytte inn i på Bryne, blåste ned. Dermed bodde de på dekklageret et helt år.

- Vi stablet dekk ved siden av oss. Som 5-åring var det helt fantastisk, men i dag hadde nok barnevernet kommet inn i bildet på en litt annen måte, ler 44-åringen.





PROMILLE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) elsker å kjøre bil. Her tester han hvordan det er å kjøre med høy promille, ved bruk av promillesimuleringsdrakt, i 2014. Foto: NTB scanpix





Vil helst kjøre selv

Samferdselministeren liker best å kjøre selv, men på grunn av sikkerhetsmessige årsaker bør ministrene benytte seg av Regjeringens biltjeneste.

- Regjeringen har en biltjeneste som hjelper oss rundt i byen, men jeg liker best å kjøre bil selv. Så når anledningen byr seg og jeg skal lengre distanser, så tar jeg min egen bil, sier han.

Men kan du si til sjåføren: «Sjåfør, kan jeg ikke få kjøre et par kilometer nå?»

- Det har jeg prøvd. Jeg har også prøvd å få dem til å kjøpe amerikanske biler, siden de ligger mitt hjerte nærmest, men så milde er de ikke med meg ennå, avslutter Solvik-Olsen.