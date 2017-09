Sang om stjernespillerens «edle deler» får reaksjoner

Den antirasistiske organisasjon Kick It Out ber nå Manchester United stoppe fansens sang om stjernespissen Romelu Lukaku's penis.







«Romelu Lukaku. He's our Belgium scoring genuis, with a 24 inch penis. Scoring all the goals, bellend to his toes.» lyder sangen fra fansen.





Sangen blir av flere betegnet som «billig» og «stereotypisk». Scott Patterson, som driver United-bloggen The Republik og Manucunia, reagerer kraftig.

– Her har vi en enormt talentfull angriper, som for tiden er toppscorer i ligaen, likevel må han leve med å bli feiret for den antatte størrelsen på penisen, sier Patterson til The Times, ifølge The Mirror.

Se video av sangen her:





Også en rekke United-fans er enige i at sangen er rasistisk, skriver The Mirror. Saken er også lagt frem for FA (det engelske fotballforbundet), skriver VG , som først omtalte saken i Norge.

– Rasistiske stereotyper er aldri akseptabelt i fotball, eller i samfunnet, selv om intensjonen er å vise støtte til en spiller. Og det kan få konsekvenser for de som synger sangen, sier en talsmann for Kick It Out, ifølge The Mirror.