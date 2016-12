Se Jon Bon Jovi kapre privat bryllup - mot sin vilje

MÅTTE SYNGE: Jon Bon Jovi ble med opp på scenen under et privat bryllup. Se resulatet i videoen i bunnen av saken. Foto: Youtube @Cool Coconut Studios

Her må Jon Bon Jovi, tydelig motvillig, synge i et bryllup.

Du har en fridag, som passer perfekt med datoen for bryllupet til noen venner av deg. "Herlig!" tenker du, krysser av for at du ønsker vegetarretten, og at du kommer! Du kan så la dagene gå mens du gleder deg til du kan sitte ned, spise og prate med andre som vanlige folk.





Legger skumle planer

På den andre siden har vi bryllupsbandet som øyner en mulighet. De hører nemlig at du skal være der!

- "Å jøje meg" - sier de (hvis man sier det mer), - "Han derre vokalisten fra dette multimillionselgende bandet kommer til å være gjest i bryllupet!".





Det koker ned til at de øver og øver på en av dine største hitlåter - i sin egen stil må vite - du kan jo ikke motstå å da være med og duetten er et faktum! Og snart er vi like store! Mohahaha...



Gi meg en pute!

Vi kan egentlig ikke bekrefte at historien er helt slik, og mest trolig er det bare godt ment fra jazz-sangerinnen Lourdes Valentin. Men man trenger ikke mange sosiale antenner for å se at stakkars Jon Bon Jovi ikke har noe særlig lyst til å være med å synge.





Se videoen, og legg merke til det øyeblikket rundt 50-sekunder da Jon innser at her er det nok ikke noe annet å gjøre enn å bare hoppe i det, og bli ferdig med det.



Artikkelen fortsetter under videoen.