SE VIDEO: Adrian & Rønning synger ut for sykkel-VM i Bergen

Komiker Jon Niklas Rønning har fått med seg Benedicte Adrian til å synge til støtte for Norges Cykleforbund som går med dundrende underskudd etter sykkel-VM i Bergen. Sammen med humorist Trond Hanssen har han skrevet en låt på Katie Meluas "Nine million bicycles".

Ti tusen sykler Bergenserne vippser nå penger for harde livet for å betale ned gjelden til NCFs kreditorer. Dette får også plass i sangen Benedicte og Jon Niklas synger:

og begeistringen var stor til det dukket opp et brev fra Kredinor"

"Det var ti tusen sykler i Bergen by,

De kan få lån i DNB





Til inntekt

Adrian og Rønning mener at sangen er et initiativ for å få flere till å vippse.

- Vi håper dette blir en folkebevegelse, litt som "Sammen for livet" i 1985, sier Jon Niklas Rønning.





"Et så svinedyrt prosjekt,

at selv Idar Vollvik bøyer hodet i respekt"