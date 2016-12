SEKUNDSTRID: Norge tok gull på stafetten!

Det har vært et jojo-VM for de norske skiskytter-jentene. Først gjorde Tiril Eckhoff og Marte Olsbu en strålende innsats på Mixstafetten. Deretter overrasket Tiril Eckhoff alle, skjøt fullt for første gang i karrieren og tok sitt første individuelle VM-gull.

Etter det har det ikke gått så bra for jentene, de har faktisk ikke vært i nærheten av medaljer. Tiril Eckhoff ble torsdag vraket fra ankeretappen og Marte Olsbu ble satt på prøve. Det gikk heldigvis veldig bra!

På forhånd var Tyskland sett på som den største favoritten, men de endte til slutt bare opp med bronsje.

Norge begynte med Synnøve Solemdal. Hun gikk en rolig og kontrollert etappe og skjøt en nydelig liggende serie. På stående var hun en av de rasketste og Fanny Horn Birkeland ble sendt ut på andreetappe som nummer fire.

– Jeg var så nervøs før start at jeg hadde mest lyst til å gå hjem og legge meg, fortalte Solemdal til NRK etter sitt renn.

Følte seg som et vrak

På både liggende og stående skyting måtte Birkeland bruke et ekstraskudd, men hun hadde et heldig kanttreff og sørget derfor for at Norge fremdeles var med i medaljekampen da Tiril Eckhoff ble sendt ut på en 9. plass.

– I går kveld var jeg et vrak, for jeg har slitt med stafetter denne sesongen her og hadde ikke lyst til å skuffe dette laget, så nå er jeg glad for at jeg er ferdig, sa Fanny Horn Birkeland til NRK.

På den første skytingen hadde Tiril hellet med seg, to kantskudd gikk inn, det ble fullt hus og hun gikk ut på 4. plass. Men på sin andre skyting var det ingen som kunne gjøre noe med Eckhoff. Hun skjøt fem blinker rett ned og gikk ut i tet med ti sekunders forsprang på Frankrike.





FULLT HUS: Tiril Eckhoff fikk hele Holmenkollen til å riste da hun skjøt fullt hus på sin stående skyting.

Sikret gullet

Marte Olsbu er ikke best på liggende skyting og det viste seg på standplass. Hun endte opp med å bruke to ekstraskudd, men gikk likevel ut i tet, 17,5 sekunder foran Tyskland.





På sin stående skyting gjorde Olsbu det ulidelig spennende da hun måtte bruke to ekstraskudd. Ut på siste runde hadde hun en luke på 9 sekunder til Frankrike, men ingen ville gi opp gullet. Heldigvis trakk Marte det lengste strået og kunne gå Norge inn til sitt andre gull dette mesterskapet.

Da hun vekslet med Norges ankerkvinne, Marte Olsbu, hadde forspranget blitt til 23 sekunder og hun ble sendt ut av et Kollenbrøl av dimensjoner.