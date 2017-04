Ser du for sjelden de du er glad i?

Med Norges langstrakte land og dagens hektiske tidsskjema er det ikke alltid like lett å se hverandre så ofte som man ønsker. Det vil vi gjøre noe med!

I samarbeid med Widerøe flyr vi nå inntil 8 personer til nye Oslo lufthavn, for et herlig helgeopphold hos Thon Hotels i Oslo. I tillegg får dere også en eksklusiv middag i Gate A17 som er satt opp på Aker Brygge. Les mer om hva du kan oppleve på Gate A17 på Aker Brygge her