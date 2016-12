Ser du hva som «skjuler seg» på dette gamle kartet?

Et gammelt kart på nettstedet Imgur har blitt sett over 2,5 milloner ganger på to dager.



Brukeren «Shinygreencloud» har lagt ut bildet med følgende tekst:

«Dette kartet har hengt på kontoret mitt i flere år. Jeg så akkurat på det for første gang».

For det som tilsynelatende skal være et gammel flyfoto fra 1982 er noe helt annet.

Nemlig en naken kvinne.

KVINNE: På kartet skjuler det seg en kvinne. Bildet er sett over 2,5 millioner på nettstedet Imgur. Foto: Imgur

Med stedsnavnene «Beaver Valley» og «French Pass» er de tydelig at kartet ikke er som alle andre kart.

Kartets målestokk er i BH-cupstørrelser og man kan lese at det er «United States departement of Exterior Geological Survey» som har laget det.

Det var TV2 som omtalt saken først i Norge.