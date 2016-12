Shred: The Beach Boys blir hysterisk morsomme med ny lyd

I går ble det kjent at The Beach Boys gir ut "nytt" materiale. Ikke tidligere publisert materiale fra gruppas spede barndom blir nå gjort tilgjengelig for fansen.



LES DEN SERIØSE ARTIKKELEN HER: "Ny" musikk fra The Beach Boys



Totalt useriøst men veldig gøy

I videoen under ser vi også The Beach Boys, men i en såkalt shred-versjon. Det betyr at noen har lagt på ny lyd på video-bildene. Felles for de såkalte shreds-videoene er at de ofte blir VELDIG morsomme. På Youtube finner du shred-versoner av en lang rekke kjente artister! Se og le!