Sint, sexy eller sippete? Alkoholen avgjør

Ifølge undersøkelsen kan øl, vin og sprit påvirke følelseslivet ditt på ulike måter.







30.000 deltagere fra 21 land i alderen 18 - 34 år har deltatt i undersøkelsen, skriver NRK

Sprit påvirker flest følelser

Ifølge de som har deltatt i undersøkelsen gjør sprit at du føler deg enten sint, sexy eller sippete, mens rødvin eller øl gjør deg mer avslappet. Hvitvin derimot, gjør deg mer apatisk.

40 prosent av deltagerne mente at sprit gjør at de føler seg sexy, mens over halvparten følte det ga dem mer energi og selvtillit. En tredjedel følte seg derimot aggressive.

Sprit er derfor den alkoholen som påvirker flest følelser hos oss mennesker, ifølge det britiske medisinske tidsskriftet, som har skrevet om undersøkelsen.

Ville se effekten av alkohol

Målet med undersøkelsen var å finne ut hvordan alkoholen påvirker følelsene til folk, men også se om alder, kjønn og bosted har noe å si.

Totalt svarte 29,8 prosent at de følte seg mer aggressive når de drikker sprit, sammenlignet rødvin, hvor sju prosent svarte det samme.





Fungerende generalsekretær i Alkovettorganisasjonen Av-og-til, Elise Nyborg Eriksen, sier til NRK at etter hvert som man drikker mer, vil dømmekraften og evnen til å konsentrere seg og huske, svekkes. I tillegg blir ofte følelser tyngre etter et par glass for mye, og drikker man for mye kan det bli vanskeligere å takle følelsene.