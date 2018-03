Sjeldent værfenomen: Oransje snø daler i Øst-Europa

Og det hele skal ha en naturlig forklaring, skal vi tro meteorolog Bjart Eriksen i Meteorologisk institutt. Han forteller til VG at fargen kommer fra sand fra Sahara-ørkenen.

– Det er veldig sjeldent. Jeg tror jeg har sett det én gang tidligere. Det som er viktig for å få dette til, er sterk soloppvarming på sanden og sterk vind i høyden, som kan frakte snøen over store avstander, sier han til avisen.

– Det trengs også en tredje ingrediens, nemlig at det er kaldt nok til at det snør, ellers kommer det ned som skittent regn, forklarer han.

???? ??????? ?? #smurygins_family_trip A post shared by Alina Smurygina (@sinyaya_ptiza) on Mar 23, 2018 at 11:55pm PDT

Ifølge BBC dukker værfenomenet opp omtrent hvert femte år. I år skal det være ekstra stor konsentrasjon av sand, noe som gjør fargen sterkere enn ellers.

Fjellene i både Russland, Bulgaria, Ukraina, Romania og Moldova har blitt oransje de siste dagene. Men her i nord må vi nok se langt etter den oransje snøen, sier Eriksen.

– Jeg vil nesten påstå at det er umulig her i Norge i og med at vi har så mye hav vest for oss. Grunnen til at det kan skje i Russland er at luften som inneholder sandkornene rekker å bli avkjølt. Det rekker den ikke på vei til Norge, sier han til VG.