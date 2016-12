SKAM-stjerne og Paradise hotel-vinner i offentlig krangel

Etter paradise hotel skal jeg få meg en blogg. Uttale meg om kroppspress og kosthold og hvordan jeg holder meg i form med hjelp fra min 18 år gamle PT. Gi leserne rabatt på betakaroten. Fortsette å mate mine følgere med ignorant informasjon og utnytte kjendisstatusen til det ytterste. Jeg skal være et godt forbilde. Et bilde publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) tirsdag 21. Juni. 2016 PDT

Foto: TV3

Min stemme er ikke viktigere enn noen annen sin, jeg er ikke bedre enn noen andre. Jeg ønsker kun å fortelle at jeg er god nok, og det er du og. Både med og uten betakaroten innabords. Nå får ph deltakere nok kritikk fra før av, skal vi legge denne ballen død? Et bilde publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) tirsdag 05. Juli. 2016 PDT

Vi har i det siste blitt litt bedre kjent med skuespillerne i SKAM gjennom blant annet sosiale medier og diverse intervjuer.Nettopp gjennom disse kanalene har Ulrikke Falch, som spiller Vilde i NRK-serien, nå uttalt seg om PH-deltagere.Det startet med en noe krass post der hun problematiserte at deltagerne etter endt Paradise-opphold, starer blogg og deler ut betakaroten til følgerne.Hun uttalte seg senere i "Panelet" på VGTV om at hun "ikke hadde så mye til over for PH-deltagere", men gikk senere ut på Instagram og forklarte at det er påvirkningskraften de får overfor ungdom som er skummel.SKAM-skuepilleren er sterkt engasjert i spisefortyrrelser blant ungdom, og mener at slike blogger er med på å føre til et økt kroppspress.Årets Paradise-vinner Eileen følte seg truffet, og viet et helt blogginnlegg som motsvar til Ulrikkes kritikk.I bloggposten som bærer navnet "", beskylder Eileen Ulrikke for å heve seg over andre mennesker.Hun forsvarer samtidig rabatten hun tilbyr på betakaroten, og anklager Ulrikke for å fremme seg selv ved å rakke ned på andre.Ulrikke linket til det respektive blogginnlegget kort tid etter det ble lagt ut, samtidig som hun gir et kort svar til bloggposten:PS. Kort tid etter dette igjen, ble Instagram-profilen til Eileen gjort privat. Så blir det bare spekulasjoner om det er kritikken hun høster fra SKAM-fans som førte til dette...(?)