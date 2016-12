Slik bygger du din egen hytte

Det er Den Norske Turistforening som står bak den store hyttedagen i dag, lørdag 30.juli. Omtrent halvparten her i landet har tilgang til hytte eller fritidsbolig, viser tall fra SSB.



For de som ikke har tilgang på hytte har Kommunikasjonssjef i DNT Mette Øines Habberstad noen tips. Blant annet kan man søke opp nærmeste hytte på UT.no.



- Det trenger ikke koste mye og man trenger ikke dra langt, forteller Habberstad. Hun er opptatt av at alle som har lyst skal få dra på hyttetur.



Slik lager du din egen lille hytte:



Begynn med å finne seks stokker som du kan bruke til reisverk. Lag en spiss på to av stokken i ene enden slik at de kan stikkes ned i jorden.

Dytt de to stokkene ned i jorden med passe avstand. Legg en stokk på toppen og fest med tau. Legg så de ande stokkene på toppstokken og fest på samme måte. Velg ganske lange takbjelker, slik at du kan lene dem bakover mot underlaget. Da blir det en slag gapahuk.

Finn granbar eller et pledd og heng over stokkene, og dekk til på sidene med mer granbar.

Nå gjenstår det bare å finne et fint navn til hytta.

Mette Øines Habberstad er opptatt av at alle som vil skal kunne dra på hyttetur. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Mette Øines Habberstad er opptatt av at alle som vil skal kunne dra på hyttetur. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Det skal nemlig ikke så mye til, mener Habberstad som også foreslår at man kan sette opp en enda enklere hytte. For eksempel kan man legge et pledd over noen stokker eller stoler i hagen.- Man trenger ikke organisere mye for å skape gode minner for barn, naturen ligger der ute som verdens største lekeland, sier Habberstad.