Slik får du bilturen til påskefjellet til å gå fortere

Utålmodige barn som begynner å krangle i baksetet kan gjøre en biltur ulidelig lang. Det er heller ikke en god følelse at alle i bilen går hverandre på nervene og er sure når man kommer frem.

Heldigvis er det mange måter å få en fin biltur på. Mange sverger til å gi barna hver sin Ipad, men med disse lekene kan hele familien være med og starte påskekosen med det samme.

Bruk veien

Ute på biltur støter man på mange ting langs veien, dette danner et utmerket utgangspunkt for billeker.

En av de enkleste lekene er at alle i familien velger seg en farge og teller antall møtende biler i den fargen. Førstemann som kommer til 20 har vunnet. Premien kan for eksempel være å få bestemme neste stoppested.

En litt mer komplisert versjon av denne leken er at man på forhånd har laget ark som er inndelt i ruter. Der kan man skrive inn ulike ting man kan se langs veien, for eksempel «bru», «gatelys» og «gravemaskin». Når man oppdager noe langs veien krysser man det ut og den som først har oppdaget alt på brettet vinner.









BIL-BINGO: Gi et slik ark til alle i bilen. Den første som har sett alle tingene og krysset ut alle rutene får bingo. Har du det travelt holder det å skrive de ulike tingene. Foto: P4





«Mitt skip er lastet med»

De fleste kjenner til leken «Mitt skip er lastet med». Den går ut på at man velger seg et tema, det kan være godteri, jentenavn, byer osv. En person begynner å si et navn eller ord innenfor kategorien og den første som ikke klarer å følge opp er ute.

Denne leken kan enkelt gjøres litt vanskeligere ved at man må si et ord som begynner på den bokstaven som var sist i det forrige ordet som ble sagt. Hvis temaet er dessert kan dette være et eksempel: is - sjokolademousse - eggedosis.

Vil man ha en enda vanskeligere versjon kan man følge bokstavene i alfabetet, førstemann sier noe på A, neste på B osv.





Musikkmoro

Skru opp musikken i bilen og lag deres egen musikkquiz! Sett på en låt, den første personen som sier riktig artist og navn på låta får poeng. Her kan man også utvide med at man får ekstra poeng for å synge videre på sangen.

Har man litt tid før avreise kan man også lage en musikkquiz som man deretter kan krydre med musikk i bilen.

For en tid tilbake hadde P4s Radiofrokost besøk av artist Egil Hegerberg. Han har vært mye ute på turné og brukt mange billeker for å få tiden til å gå. Blant annet leken «Tut en låt». Det skal da sies at denne leken neppe egner seg så godt for E6.