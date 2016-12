Slik firedobler du holdbarheten på rekene

De fleste av oss gjør den samme tabben hver eneste gang vi kjøper reker: Vi kjøper for mye!



P4s matentusiast Christer Berens kom innom denne uken, og ga oss et super-tips til hva du kan gjøre med reste-rekene.



Havner i søpla

Du har kanskje gjort det du også: Lagt de tiloversblivene rekene i en bolle i kjøleskapet, og tenkt: - Mmmm, da kan vi spise reker i morgen også!

Men så blir det ikke slik. Dagen etter er det plutselig ikke så fristende å skrelle de dvaske reste-rekene, og de havner i søpla.



Enkel forvandling

Med Christer Berens enkle tips slipper du å kaste mat OG du får en nydelig og delikat liten rett, du kan kose deg med i flere dager. Som pålegg eller som smårett. Slik gjør du det:



Trikset er å skrelle overskudds-rekene med en gang. Er man flere rundt bordet, er det VELDIG fort gjort! Sett eventuelle gjester i arbeid!





Grovhakk rekene.







Tilsett en god dose majones.







Tilsett raust med sitron. Majones og sitron er med på å konservere rekene.







Smakstilsett etter eget ønske. Hakket dill, hvis du har rester av det, eller kvern litt pepper. Finhakk gjerne løk og tilsett, det blir veldig godt! Før du vet ordet av det har du forvandlet de utrydningstruede reste-rekene til en deilig luksus-rekesalat.



Rekesalaten er, takket være sitron og majones, holdbar ca. fire ganger så lenge i kjøleskapet som reker in natura! Fra søplekassemat til luksus-rekesalat!





Foto: P4