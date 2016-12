Slik forsvarer Alexandra (22) at hun røyker under graviditeten

I innlegget, som er publisert hos Nyheter24 , skriver 22-åringen først om noen av fordommene mot mødre som røyker mens de er gravide.

Tar oppgjør med fordommer

«Disse mammaene er dårlige mammaer. De mishandler jo barnet i magen og kan sikkert mishandle barnet utenfor magen også. Kan de røyke med baby i magen, kan de sikkert ignorant blåse en røyk rett i ansiktet på sitt lille barn når barnet sier "jeg elsker deg"», gjenforteller Najmadin.

Hun mener imidlertid at folk som dømmer ikke er bedre enn mammaer som røyker.

«Tror du på fullt alvor at hun aldri har prøvd å slutte? Hver eneste gang hun tenner en sigarett, hater hun seg selv. Hun hater seg selv. Hun kjenner seg allerede så mislykket.

For at hun ikke handler perfekt i hvert eneste valg hun tar. Hun er for svak til å slutte og blir ikke sterkere av å bli angrepet. Å nevne mammarollen skaper mer angst. Hun kommer til å bli lei seg og tenne en ny sigarett. »

BRENNBART TEMA: Alexandra (22) har fått mye for innlegget om røyking under svangerskapet. Foto: Shutterstock

Panikkangst og adhd

22-åringen hevder videre at hun røyker for å takle panikkangst og adhd.

«Jeg røyker for å bli en bedre mamma. Det låter helt fuckings sykt, eller hva? (...) På kjøpet har jeg fått adhd. Jeg vil ikke ta ut aggresjonen på sønnen min. Jeg vil aldri kjefte på ham fordi jeg har abstinenser etter røyk. (...)

Jeg er klar over at valget jeg har tatt er ekkelt. Jeg hater meg selv av hele mitt hjerte for at jeg begynte å røyke. Jeg hater meg selv for at jeg ikke klarer å slutte når jeg er gravid.»

Bloggeren skriver at røyken gjør henne til en dårligere mamma for sønnen (2), men at hun tar det igjen på andre områder.

«Vet dere hva? Jeg er den fantastiske mammaen som klemmer og kysser ham og berømmer ham for hvor smart, fantastisk, spesiell og søt han er hver eneste dag, minst 50 ganger om dagen. Jeg er den fantastiske mammaen som aldri blir lei av å skryte av hvor fint han synger minst 50 ganger om dagen.





Jeg er den fantastiske mammaen som gir ham hele verden, og som tørker hans bæsj, tiss og tårer. Jeg er den fantastiske mammaen som gjør alt for å se ham lykkelig.»





Skal få sitt andre barn

Avslutningsvis røper Alexandra at hun nå er gravid igjen.

«Jeg kommer aldri til å bli den perfekte mamma ettersom jeg røyket under graviditeten med ham, og med babyen som jeg allerede har elsket så mye i magen. Men ingen mamma i verden er perfekt. Ingen person i hele verden er perfekt. Mammaen som røyker er langt ifra perfekt, men det er heller ikke du.»

Et stort flertall av leserne som har kommentert innlegget, er uenig med artikkelforfatteren. Hun får relativt mye kjeft, og mange mener røykingen grenser mot barnemishandling.