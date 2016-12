Slik koker eksperten pasta

Christer Berens, P4s glade, svenske og kunnskapsrike matekspert, gir oss avanserte oppskrifter... og super-enkle, små tips.



I dag et super-enkelt lite tips - Slik koker Christer pasta:





LES OGSÅ: Derfor er det hull i pastaskjeen – Noen mener at pastaen er ferdig kokt når man hiver den på skapdøren og den sitter fast. Det er ikke et dumt triks det, men skapdørene blir jo litt skittene etterhvert og noen kan bli forbanna. Derfor anbefaler jeg følgende fremgangsmåte, sier Christer.LES OGSÅ: Oppskrift på pasta med asparges Kok pasta i en stor gryte med rikelig vann - minimum én liter vann per porsjon pasta.Ha i godt med salt i vannet.Kok pastaen etter oppskriften på pakken - men plukk opp en past-tråd mot slutten av koketiden og smak, slik at du kan følge med på konsistensen.LES OGSÅ: Oppskrift på rødvinspasta Hell av vannet når pastaen fortsatt har bittelitt tyggemotstandSpar på litt av kokevannet!Legg pastaen tilbake i kjelenTilsett 1 ss kokevann per porsjonTilsett 1 ss smør per porsjonRør godt!Tilsett litt salt og litt hvit pepper!Rør inn en eggeplomme per to porsjoner pasta! Dryss over hakket persille.– DET er helt underbart godt, sier Christer, med en slik overbevisning...at vi får lyst til å prøve hjemme!LES OGSÅ: Oppskrift på pasta med steinsopp