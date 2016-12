Slik tiner du frosne reker

Christer Berens er P4s dyktige og kunnskapsrike mat-entusiast. Han synes ferske reker smaker aller best, men han spiser også gjerne frosne reker.



- Frosne reker er utrolig praktisk, man kan ta dem rett ut av fryseren, og jeg synes faktisk det er veldig godt, sier Christer.



Det kan være en utfordring å tine de frosne rekene, spesielt hvis klokken har løpt litt fra deg. Det tar nemlig mer tid enn man kanskje skulle tro å tine rekene i romtemperatur. Christers metode løser en hver tidklemme, men han anbefalder denne metoden også når egentlig har god tid.



- Min metode er best!

- Du kan tine dem (gjerne på tørkepapir), men det tar lang tid, og det blir ikke så bra som mitt forslag, smiler Christer, og deler tipset her:



Først gjør du klar en stor bolle med kald vann og isbiter (hvis du har), deretter:



1. Kok opp 2 liter vann i en romslig gryte

2. Tilsett 1 dl sukker og 1 dl salt i det kokende vannet

3. Hiv 1 kg dypfrosne reker i det kokende vannet

4. La koke i 1-1,5 minutt. Du kjenner om rekene har myknet. Max 2 min!

5. Rekene skal så umiddelbart over i bollen med iskaldt vann - og la bollen stå under rennende, kaldt vann

6. Sil og tørk av dem og sevér!



- Dette er den absolutt beste måten å tine frosne reker på - det går FORT og det blir GODT!





MATGLAD: Christer Berens deler sin kunnskap og matglede. Foto: P4

Foto: Shutterstock