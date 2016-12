Sommerfrokost i steden for sommerferie

Mange drar på sommerferie til eksotiske land for en ny matopplevelse. Du trenger ikke dra lenger enn ditt eget kjøleskap og bruke fantasien litt, så kan du skape ny og spennende matopplevelse hjemme hos deg selv.



Sommerfrokosten kan bli mer eksotisk og morsom ved å blande ulike pålegg som ikke vanligvis ikke blandes. P4s lyttere har delt sine merkelige og deilige påleggskombinasjoner med oss.



Brunost er populært

• «Guttungen spiser brødskive med brunost og majones, blir litt feil for min del men han påstår det er godt»

• «Jeg spiser nugatti med brunost. Barna i barnehagen hvor jeg jobber spiser brunost med kaviar, og makrell i tomat»

• «Jeg har ei datter på 10 år. Hun synes at speilegg og brunost er godt. Skal ikke ha speilegg, hvis vi ikke har brunost»

• «Jenta vår Thea på 5 elsker knekkebrød med smør, brunost og leverposteipå toppen

• «Ei skive med sjokade, banan, jordbærsyltetøy og brunost fungerer veldig bra.»



Mye rart

• Banan under bløtkokt egg med majones på toppen, en lytter kaller denne kombinasjonen for magisk.

• Sevelat med surkål.

• En hel stor boks med makrell i tomat i tillegg til en en hel boks sardiner og to egg med mye majones på bare ei brødskive.

• Leverpostei, salami og grillkrydder eller kaviar med sylteagurk.

• Nugatti med gulost og salami på toppen

• Hapå og smøreost med skinkesmak

• Makrell i tomat med bringebærsyltetøy



Vi har spart det beste (eller verste) til slutt:

«Min bror likte godt skive med jordbær syltetøy, brunost, fiskepudding og krabbe på toppen når han var liten», forteller Lillian på SMS til P4.