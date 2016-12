Sønnen (5) til Johann Olav Koss søkte opp pappa på YouTube

Det er ikke så lett for et lite barn å skjønne omfanget av noe som har skjedd i voksen-verdenen.

Mest opptatt av egne medaljer

- Sånn skal det jo være. Jeg er veldig fornøyd med det, sier skøytelegenden til Dagbladet.

For ikke lenge siden fikk likevel femåringen en aha-opplevelse da han fant ett av pappas gulløp på nettet.

- Det var en dag her hvor Aksel fant fram til 1500 meter'n fra OL på Lillehammer på YouTube. «Se her, pappa, her er du», sa han. Jeg vet ikke hvordan han fant det fram. Jeg har ikke sett det løpet på 15 år. Han var veldig gira og utbrøt «Pappa, jeg tror du vinner», forteller Koss til avisen.





FOLKEHELT: Men hos Johann Olav Koss' sønn, Aksel (5), er Aksel Lund Svindal den største stjernen.





Svindal er helten

Den olympiske mesteren forteller at sønnen ikke gadd å se 10.000 meteren, men i stedet spurte om å få se et klipp med den store helten, Aksel Lund Svindal. Johanns sønn er nemlig oppkalt etter ham.

Koss, som også har barna Annabelle (3) og Andreas (1) med kona Jennifer, er for øvrig aktuell med realityprogrammet «Mer enn gull» på TV2 i påsken.