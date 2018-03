Sophie Elise ble ranet i Paris

Den populære bloggeren delte mandag et innlegg på bloggen med tittelen «Jeg ble ranet i Paris».



«Jeg elsker Paris, den byen har alt. Romantikk, nydelige bygninger, shopping og fantastisk mat. Alt var helt perfekt, frem til de siste timene..», skriver Sophie Elise på bloggen.





Da de skulle hjem ble hun nemlig ranet på hotellet. Raneren skal ha vært en godt voksen mann – og han forsvant med både ryggsekken fra Louis Vuitton, kameraet, macbooken, mobilen og passet hennes.





Hun skriver videre at det fulgte noen øyeblikk med sjokk og at hun, helt handlingslammet, satte seg ned på gulvet for å gråte.





HANDLINGSLAMMET: På bloggen forteller hun at hun var helt handlingslammet rett etter hendelsen og satte seg ned for å gråte. Foto: NTB scanpix





Venninnen Charlotte dro med bloggeren ut i gatene på jakt etter ransmannen.

«Vi løp på kryss og tvers i gatene og jeg ropte og gråt om hverandre, men vi forsto raskt at vi ikke kom til å nå han igjen.. Vi fulgte han på «find my Iphone» og det så ut som han satt i et kjøretøy.»





Jentene fant ut at de måtte haike for å ta igjen mannen. Den første bilen de prøvde stoppet, og ut hoppet tre bevæpnet menn – som viste seg å være sivilpolitiet.





Hun forteller videre at det var en vill jakt rundt i Paris, men at vesken dessverre aldri kom til rette.

«Det tristeste med alt dette er ikke alt det materialistiske – det får jeg igjen på reiseforsikringen. Det verste er boken min. Hele boken som jeg har jobbet på i ett år lå på macbooken min som nå er forsvunnet. Det klarer jeg nesten ikke å tenke på uten å bli fysisk dårlig..», skriver Sophie Elise på bloggen.

Sophie Elise og venninnen Charlotte hadde tatt turen til Paris, hvor bloggeren og venninnen koste seg med god mat, vandret rundt i byen og bodde på et fint hotell.