Det begynner å haste for Ole Einar Bjørndalen å vise at han fortjener å en plass i den norske OL-troppen.

I dag ble han nummer 52 på sprinten i verdenscuprennet i tyske Oberhof, og var så skuffet etterpå at han nektet å snakke med noen.



Men trener Siegfried Mazet sier til TV 2 at OL-toget ennå ikke har gått for Bjørndalen. Fortsatt er ingenting bestemt, påpeker franskmannen.