Bekrefter: Northug tilbake på landslaget

Petter Northug blir igjen en del av langrennslandslaget.



Det bekreftet landslagssjef Vidar Løfshus som mandag presenterte elitelagene for kommende sesong.

– Mannen fra Mosvika er tilbake. Det er en sann glede for meg å få Petter tilbake. Vi har veldig, veldig tro på dette og vet veldig godt hva du står for. Du er én av flere som har betydd masse for fremgangen til norsk langrenn de siste årene, sa Løfshus under presentasjonen.





TILBAKE: Petter Northug jr. på mandagens presentasjon av skilandslaget for 2018-19. Foto: NTB scanpix

Blir sprinter

Northug har stått utenfor landslaget siden 2013, da han selv mente dette ville gi ham mer motivasjon.





Nå er han fornøyd med å gjøre comeback.

– Først og fremst er jeg glad for å være tilbake. Jeg ser på dette som en artig og spennende utfordring. Jeg tror at sprintlaget kan bli sterkt i den neste sesongen, sa Northug selv.





Angrer du på at du forlot landslaget i 2013?





– Nei, der jeg var i 2013, var jeg avhengig av å gjøre en endring. Jeg hadde vært på lag i mange år og trengte å søke nye veier for å finne ny motivasjon, sier Northug til P4.

Forrige sesong ble begredelig for 32-åringen. Han slet med sykdom og var ikke god nok til å bli tatt ut til verken verdenscuprenn eller OL i Pyeongchang.

På tampen av sesongen vant han imidlertid flere turrenn.